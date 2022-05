The Boys bringer alt vi vil ha i Season 3-trailer

HQ

Å kalle en video som består av nesten to minutter med hypeøkende glimt en teaser er fortsatt litt merkelig i mitt hode, men det var akkurat dette The Boys ga oss i mars. Ikke at jeg klager når dette bare betyr at vi har fått en "skikkelig" trailer i dag.

For under kan du se over to minutter med klare indikasjoner på at tredje sesong av The Boys blir spinnvill når den starter 3. juni. Med en Homelander som tydeligvis er sprøere enn noen gang, enda flere både kjente og nye fjes med superkrefter og alt annet vi digger med serien virker dette veldig lovende.