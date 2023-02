The Boys fortsetter etter sesong 4

Hype bygger for den siste sesongen av The Boys, Amazons populære TV-show som stiller spørsmålet om hva om Superman var ekstremt ond. Mens mange bare gleder seg til å se en retur av Hughie, Billie Butcher og Homelander, lurer noen på om dette kan være slutten på showet.

For å dempe disse ryktene tok serieskaper Eric Kripke til Twitter. "Vi har skutt siden slutten av august," sier Kripke. "Jeg er her for å forberede og regissere sesong 4-finalen. Nei, ikke seriefinalen, det blir flere! Det viktigste er at S4 har premiere... på et tidspunkt i fremtiden i vår merkbare virkelighet.

Så i de gode nyhetene vet vi at showet vil fortsette etter sesong 4. Tidligere har det vært spekulert i at det kan vare rundt fem sesonger. De originale tegneseriene har en slutt, så historien må sannsynligvis lukkes på et tidspunkt, men akkurat nå er vi bare her for turen.

I tristere nyheter har vi fortsatt ikke en utgivelsesdato for The Boys sesong 4, men den kommer forhåpentligvis senere i år.