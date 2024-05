The Boys kommer tilbake for en femte sesong

HQ

Amazon Prime Video har kommet med mange kunngjøringer og avsløringer i dag, hvorav de fleste gjelder innhold som kommer til strømmeplattformen Prime Video. En av disse kunngjøringene er at The Boys allerede har fått grønt lys for en femte sesong, alt før den fjerde sesongen debuterer på strømmetjenesten 13. juni.

Ettersom denne nyheten er veldig fersk og med tanke på at vi ikke engang vet hvordan sesong 4 vil utfolde seg, har vi ingen plottdetaljer, rollebesetningsinformasjon, utgivelsesvindu eller annen viktig informasjon om sesong 5, annet enn det faktum at uansett hva som skjer i de kommende åtte episodene, vil det ikke være slutten på superheltserien.

I forbindelse med fornyelsen uttalte The Boys showrunner Eric Kripke: "The Boys kan være den beste jobben jeg noensinne vil ha. Hvilken annen serie lar meg skrive om politikk, kapitalisme, familie og eksploderende kjønnsorganer, men ikke i den rekkefølgen. Skuespillerne og crewet er dypt takknemlige overfor Sony Pictures Television og Amazon MGM Studios for muligheten til å fortelle denne historien i nok en sesong. Mitt eneste problem er at siden dette året ser ut til å bli fritt for konflikter og feilinformasjon, er vi ikke sikre på hva vi skal skrive om."

The BoysDen fjerde sesongen starter 13. juni med en premiere på tre episoder, før den fortsetter på ukentlig basis før finalen slippes 18. juli.