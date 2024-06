The Boys kunne blitt filmtrilogi allerede i 2008

HQ

Eric Kripkes versjon av The Boys er kanskje en av de heteste superhelt-IP-ene akkurat nå, men det er viktig å huske at de originale tegneseriene har eksistert lenge før serien ble vist på skjermen.

Det første nummeret ble utgitt i 2006, og ifølge medskaperen Darick Robertson (via Rolling Stone) var det planer om en filmatisering i form av en filmtrilogi av The Other Guys- og Don't Look Up-regissøren Adam McKay.

Sony kjøpte visstnok rettighetene til serien ganske kort tid etter at de første utgavene kom ut, etter en anbefaling fra Seth Rogen og Evan Goldberg. McKays versjon kom tilsynelatende ganske langt i 2008, med manuset til den første filmen ferdig og noen animerte scenetester, men det var ikke meningen at det skulle bli noe av.

"Jeg ville ikke endret på hvordan det gikk", sier Robertson. "Fordi serien er fantastisk. Men [McKay] gjorde virkelig kule ting. Det kom bare ned til at det var 2008, ikke 2018. Jeg tror bare ikke de var klare for det ennå."

Ville du ha ønsket å se Adam McKays versjon av The Boys?