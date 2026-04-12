The Boys: Mexico er fortsatt på vei med et pilotutkast som nylig ble levert til Amazon

The Boys Den siste sesongen av Prime Video nærmer seg slutten. Den siste sesongen av Prime Videos populære superhelt-actionserie er i gang, og selv om det vil markere avslutningen for mange nøkkelkarakterer, har det større universet fortsatt mange planer igjen å utforske for en rekke andre.

Et slikt eksempel er The Boys: Mexico, som er et spinoff-prosjekt som utspiller seg i Mexico. Vi har ikke hørt så mye konkret om serien, siden den fortsatt er i en tidlig utviklingsfase, men kanskje dette snart vil endre seg.

I samtale med Entertainment Weekly, The Boys showrunner Eric Kripke har kommentert statusen til The Boys: Mexico, og forklarte at et første utkast til piloten har blitt levert inn til Amazon, noe han håper vil føre til en forpliktelse fra streameren.

"Ja. De leverte nettopp et utkast til piloten til Amazon. Amazon så ut til å virkelig like det og så ut til å komme med alle de riktige lydene. De ga oss noen kommentarer, så vi skal inkorporere dem. Gareth [Dunnet-Alcocer], som er manusforfatteren, er så smart og god. Han kommer sikkert til å lage et nytt utkast. Men det føles som ... hvem faen vet? Man kan aldri forutsi slike ting, men vi er håpefulle."

Så kanskje vi snart får et The Boys -eventyr som befinner seg utenfor USAs grenser og utenfor Homelanders rekkevidde. Ville du sett en slik serie?