The Boys Presents: Diabolical blir full av kjendis-stemmer

Når folk som Seth Rogen, Karl Urban, Nora "Awkwafina" Lum, Justin Roiland, Andy Samberg, Aisha Tyler og Eric Kripke samles for å lage en spin-off av en elsket TV-serie betyr dette at listen over antall tjenester som kan kalles inn er enorm, noe dagens trailer fra The Boys Presents: Diabolical er et bevis på.

Etter det første klippet vi fikk i januar har Amazon nå gitt oss den første skikkelige teasertraileren for The Boys Presents: Diabolical, og i tillegg til å fortsette fremhevingen av seriens humor og gladvold avslører den at en drøss med verdensstjerner vil ha stemmer i de ulike episodene. Se bare på traileren og den imponerende listen av navn mot slutten av den under.