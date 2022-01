The Boys Season 3 får premiere i juni - Se litt av den her

HQ

Som Discorden vår viser er selvsagt ikke jeg den eneste som har storkost meg med de to første sesongene av The Boys, og etter lang tid med hint og vage kommentarer vet vi endelig når den spinnville historien fortsetter.

Dette siden Amazon har offentliggjort den korte traileren først ble vist i Seven on 7 With Cameron Coleman. Den indikerer at Homelander tydeligvis ikke vil klare å gjenopprette maska etter katastrofene i forrige sesong, samtidig som den avslører at tredje sesong av The Boys vil starte med tre episoder den 3. juni og deretter slippe en ny episode hver fredag.