The Boys Sesong 4 har avsluttet filmingen

Mens vi fortsatt venter på å høre om når The Boys kommer tilbake til Prime Video for sin fjerde sesong, har skaperen av serien, Eric Kripke, kunngjort at sesong 4 er ferdig filmet.

Avslørt i en tweet med et par bilder med skuespillerne Jack Quaid og Karen Fukuhara, som tilfeldigvis ble kaket i blod, som du forventer for The Boys, blir vi fortalt at sesongen har avsluttet innspillingen og nå går inn i etterproduksjon, mens den forbereder seg på utgivelsen på strømmetjenesten.

Når det gjelder når sesongen slippes, med filmingen overstått, er det en sjanse for at den kan komme senere i år, men det kan like gjerne være tidlig neste år også.