Tidligere i dag hadde vi mye informasjon å dele om den kommende fjerde sesongen av The Boys, som har premiere tidlig neste år på Amazon Prime Video, og nå har vi også fått de første plakatene.

HQ

De viser en veldig glad Homelander under en slags feiring, og en ikke fullt så glad Billy Butcher etter feiringen. Du kan sjekke ut begge nedenfor. Så langt er det ingen utgivelsesdato for The Boys: Season 4, men en rimelig gjetning er at den kommer tidlig på våren.