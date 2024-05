The Boys: Sesong 4 vist i to nye plakater

HQ

Det er nøyaktig 41 dager igjen til premieren på den fjerde sesongen av Amazon Primes hitserie The Boys, som starter 13. juni. Og det merkes at premieren nærmer seg, for etter en lang periode med hemmelighold kommer det nå stadig flere bilder og klipp fra det som venter - og som etter alt å dømme blir kaos.

Nå har Amazon Prime avslørt to nye plakater fra sesong fire som viser Billy Butcher (Karl Urban) og Homelander (Anthony Starr) midt i kaoset, og de skriver: "Mer kaos kommer, og det er ikke kontrollert."

Sjekk ut bildene nedenfor. Vi gleder oss som bare det, hva med deg?