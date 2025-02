The Boys Sesong 5 byr på enda flere Supernatural-stjerner

HQ

The Boys er snart på vei inn i sin femte og siste sesong, og i forkant av det bittersøte øyeblikket da det hele nærmer seg slutten har vi fått kunngjøringen om to nye skuespillere som slutter seg til serien.

I en ny video som er lagt ut på The Boys' kontoer på sosiale medier, ser vi at Jensen Ackles, skuespilleren som spiller Soldier Boy i serien, har kalt inn to andre Supernatural-alumnier i form av Jared Padalecki og Misha Collins. Det betyr at Soldier Boy er tilbake, men det betyr også at vi nå har to nye skuespillere å legge til i teamet, med foreløpig ukjente roller.

Det er logisk at vi får se et Supernatural-gjensyn i The Boys, ettersom begge seriene ledes av Eric Kripke. For fans av den langvarige paranormale serien, vil de få se sine favorittskuespillere tilbake igjen, bare i andre roller.

Hvem synes du Padalecki og Collins burde spille i The Boys sesong 5?