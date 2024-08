The Boys' showrunner om sesong 5: "Ikke alle overlever"

HQ

Selv om The Boys fortsetter å være en megasuksess for Amazon, er det noen kritikkpunkter som har sneket seg inn etter hvert som serien har utviklet seg, blant annet hvor mange ganger det føles som om vi blir satt tilbake til start, og hvor mange ganger karakterene unnslipper det som ser ut til å være den visse død.

Sesong 5 kommer imidlertid ikke til å legge fingrene imellom, for i et intervju med TVGuide avslører showrunner Eric Kripke at "ikke alle kommer til å overleve". Men hvis du tror at dette kommer til å bety at Homelander bare slakter The Boys, kan det hende at showrunneren har noe annet i tankene.

"Alle som dør, fortjener det," sier han, noe som betyr at slike som Homelander, The Deep og andre supere sannsynligvis kommer til å stå øverst på listen over figurer som er bestemt til å dø.

Hvem tror du vil være død ved slutten av The Boys?