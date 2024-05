The Boys Showrunner ombestemmer seg om å avslutte serien etter fem sesonger

HQ

Eric Kripke, showrunner for The Boys, sa en gang i 2020 at han trodde serien ville ta slutt etter totalt fem sesonger. Selv om dette aldri var et fast tall, ser det ut til at Kripke er veldig nølende med å ringe når The Boys ville ende.

I en samtale med Inverse sa Kripke at han har ombestemt seg i saken. "Jeg har lært siden da å ikke prøve å ringe sesongene som den personen som, og dette er uten hyperbole, bokstavelig talt er den mest feil i underholdningshistorien om hvor mange sesonger showet deres skal gå."

Kripke refererer til sin forrige serie, Supernatural, som endte opp med å gå i femten sesonger, selv om planen opprinnelig var fem. Det er noen bekymringer blant The Boys fans om at denne serien ikke nødvendigvis er designet for å fortsette for alltid. Med Homelander og Butcher på kollisjonskurs fra sesong 1, føles det stadig mer billig hver gang vi blir satt tilbake til utgangspunktet etter å ha blitt fortalt at dette er tiden da vi virkelig kommer til å se Homelander falle.