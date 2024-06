The Boys showrunner snakker om å gjøre ting annerledes enn tegneseriene

HQ

Hvis du har lest tegneseriene i The Boys, vil du legge merke til at de er markant annerledes enn serien. Mens karakterene i stor grad er de samme, er historien svært forskjellig, ettersom serien har en sterk kobling til dagens amerikanske politikk.

I serien er det også et større fokus på de kvinnelige karakterene og et forsøk på å få mer kontakt med et kvinnelig publikum. Showrunner Eric Kripke snakket med Variety litt om denne avgjørelsen. "Jeg vil ikke gjøre noen edgelord-greie. Jeg vil ikke lage edgelord-materiale for incels, eller hva som helst. Jeg vil ha noe for alle. Så jeg tenkte at vi virkelig må styrke de kvinnelige karakterene," sa han.

"Det fungerte, og det ga oss et nytt perspektiv for å se hva en kvinnes synspunkt i denne verdenen er, denne giftige, macho verdenen. Så da fortsatte vi bare å gjøre mer av det."

Kripke snakket også mer utfyllende om at han egentlig ikke ønsket å adaptere tegneserien slik den var skrevet. "Tegneserien i seg selv er veldig episodisk. Jeg pleide alltid å si at den virkelig ville fungert i en CBS-serie med X-rating. Den fungerer i bunn og grunn som en prosedyreserie, der hvert annet eller tredje nummer er sin egen historie, og så går de videre, og det er ikke utrolig mye å bygge på," sa han. "Jeg trengte en historie som kunne vare i åtte timer. Og det hadde bøkene rett og slett ikke."

"Så jeg visste det helt fra starten av, så jeg gikk til angrep og sa til Garth Ennis: 'Jeg vil ha karakterene og tonen riktig, men er det greit for deg om historien ikke er den samme?' Og han var fantastisk. Han skjønte det helt. Det er morsomt, det han alltid sier til meg er: "Bare få Butcher riktig."

