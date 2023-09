The Boys-skaperen har flere planer for universet

Det ser ut til at The Boys ikke er i nærheten av å være ferdig med det første, ettersom universet har plass til å vokse.

I en samtale med Entertainment Weekly forteller Amazon-sjefen Vernon Sanders at seriens skaper, Eric Kripke, har store planer for seriens fremtid. "Jeg vil si dette: Eric har hatt en visjon for hva alt dette skal føre til i årevis nå, og vi har hatt en pågående samtale om hva som kommer videre. Så det er nok for tidlig å snakke om det utover å si at vi tror på Eric, og hvis Eric er interessert i å fortsette historien, vil vi være de første til å samarbeide med ham om hva det er."

Mye av hypen rundt fremtiden kommer fra den kommende spin-off-serien, Gen V, som snart har premiere. "Jeg tror Seth, Evan og Eric er oppriktig interessert i den!", sier Sanders. "Jeg tror nok at vi har vært de som har villet være forsiktige med ikke å overeksponere den. Så når vi først hadde forpliktet oss til Gen V, ville vi virkelig at det skulle være det neste som kom ut. Og når vi først har lansert den og har fått sjansen til å se hvordan alle reagerer på den, kan vi begynne å snakke om hva som kommer etterpå."

Selv om det er mange muligheter for hva The Boys kan føre til, håper vi at hovedhistorien mellom Hughie, Billy og Homelander ikke kommer til å strekke seg mye lenger. Katt og mus-leken mellom den egosentriske superskurken og The Boys kan ikke fortsette for lenge, så for å unngå at den føles kjedelig, håper vi at serien ikke ender opp med å bli en versjon av superheltproduktet den satiriserer over.