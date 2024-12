The Boys stjernen varsler blodig avskjed i siste sesong

HQ

Slutten er nær for The Boys. Den etterlengtede femte og siste sesongen av hitserien er bare et par år unna, og skuespillerne forbereder seg på en intens tur. Jack Quaid, som spiller Hughie Campbell, åpnet nylig opp om finalen, og antydet at seerne kan forvente seg mye blodsutgytelse. I et nylig intervju med The Hollywood Reporter delte Quaid sine tanker om den kommende sesongen, og hintet om at mange elskede karakterer ikke vil overleve.

"Jeg tror mange av oss sannsynligvis kommer til å dø", sa Quaid, og la til at det kommer til å bli "sinnssykt" og "sprøtt" når serien avsluttes. Selv om han ikke spilte for mange detaljer, gjorde han det klart at showrunners ikke trekker noen slag når det gjelder karakterenes skjebner. Fans kan forvente at den siste sesongen blir en berg-og-dal-bane av følelser, med sjokkerende vendinger og hjerteskjærende øyeblikk som vil holde seerne på kanten av setene sine.

Den femte sesongen kommer på Prime Video en gang i 2026, og basert på Quaids kommentarer ser det ut til at det blir en for historiebøkene. Nå som serien nærmer seg slutten, er én ting sikkert: Innsatsen har aldri vært høyere.

Er du klar for blodbadet i The Boys siste sesong?