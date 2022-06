The Boys-skaper lager gjerne spill med Hideo Kojima

HQ

Metal Gear- og Death Stranding-skaperen Hideo Kojima gjentok nylig at han for en stund siden hadde planer om å lage et spill som minnet veldig om konseptet i Amazons The Boys-serie, hvor folk med superkrefter ikke alltid bruker dem fornuftig eller for det gode og derfor må stoppes av noen. Dette prosjektet ble lagt på is som følge av likhetene, men det betyr ikke nødvendigvis at vi aldri får se det.

Eric Kripke, skaperen av The Boys, svarer nemlig dette på Kojima-san sin tweet:

"Vær så snill å kom for å lage et #TheBoys-spill. Vi kan slå oss sammen og erobre! Stor fan, forresten."

Som om det ikke var nok skriver Antony Starr, altså Homelander selv, at han støtter dette forslaget, så det er ikke umulig at vi får se Kojima lage et The Boys-spill etter hvert.