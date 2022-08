Utviklerne i Striking Distance har ikke akkurat lagt skjul på at The Callisto Protocol er veldig inspirert av Dead Space-spillene. Dette vises blant annet i fokuset på...

Lenge før utviklerne i Striking Distance viste oss gameplay fra The Callisto Protocol var det tydelig at Dead Space-skaperne sitt kommende spill virker å bli like blodig...

The Callisto Protocol koster mer på de nyeste konsollene

den 7 juni 2022 klokken 14:28 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

The Callisto Protocol fikk endelig en skikkelig trailer under forrige State of Play, og vi kommer også til å få se mer gameplay under Summer Game Fest. Men allerede nå...