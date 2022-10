HQ

Striking Distance har gang på gang sett seg nødt til å gjenta at The Callisto Protocol kommer til å lanseres den 2. desember som planlagt, og det er en grunn til at de har vært såpass sikre.

Studio avslører at The Callisto Protocol allerede har "gone gold", og altså er "ferdigutviklet" selv om spillet ikke blir tilgjengelig før om litt over fem uker. Forhåpentligvis betyr dette også at vi får en finpusset skrekkopplevelse fra første stund.