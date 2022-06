The Callisto Protocol koster mer på de nyeste konsollene

HQ

The Callisto Protocol fikk endelig en skikkelig trailer under forrige State of Play, og vi kommer også til å få se mer gameplay under Summer Game Fest. Men allerede nå har det kommet en rekke praktiske detaljer på bordet.

Nå kan man nemlig aktivt forhåndsbestille via PlayStation Store, og her fremgår det at PS4-versjonen settes til salg for 599 kroner, mens PS5-versjonen koster 699 kroner - dessuten er det heller ikke sagt noe som helst om en potensiell måte å oppgradere fra den ene versjonen til den andre. Forhåpentligvis får vi mer informasjon om dette i nærmeste fremtid.

Du kan se den nyeste traileren nedenfor.