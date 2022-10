The Callisto Protocol slippes ikke i Japan

HQ

Det kommende skrekkspillet The Callisto Protocol skal ifølge vår forhåndstitt være en ekstremt brutal opplevelse. Computer Entertainment Rating Organization (CERO), som aldersmerker spill i Japan, deler tilsynelatende også den oppfatningen, siden de ikke har ønsket å godkjenne spillet i dets nåværende tilstand.

Vanligvis imøtekommer utviklere dette ved å sensurere spillet for det japanske markedet, men utvikleren Striking Distance valgte ikke den løsningen. I stedet har spillets japanske utgivelse blitt sløyfet.

"We have decided to discontinue the Japanese version of The Calisto Protocol," kunngjøres det på spillets japanske Twitter-konto (via VGC). "We have determined that the game cannot pass the CERO rating in its current state and that changing the content will not provide the experience that players expect. We would appreciate your understanding in Japan."

Siden verken Xbox Series eller PlayStation 5 er regionlåst, vil japanske spillere imidlertid kunne importere The Callisto Protocol fra andre regioner.