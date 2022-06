The Callisto Protocol tar inspirasjon fra ekte vold og gørr

HQ

Lenge før utviklerne i Striking Distance viste oss gameplay fra The Callisto Protocol var det tydelig at Dead Space-skaperne sitt kommende spill virker å bli like blodig og ekkelt som Isaac Clarke sitt rommareritt, og det er flere grunner til at dette både vil skremme og støte mange.

I et intervju med PCGamesN sier Chris Stone, "Chief Creative Officer" hos Striking Distance, at de ikke bare har hentet mye inspirasjon fra filmer og spill som Resident Evil, Silent Hill, The Thing og Event Horizon når det gjelder både atmosfæren og volden i The Callisto Protocol, men også fra virkeligheten:

"Vi fant oss selv i å se på mange eksempler fra virkeligheten når det gjelder skrekk og gørr. Disse var ganske moro å forske på, og var noen av det mest minnerike og mest verdifulle innholdet hva å skape en realistisk presentasjon og opplevelse angår."

En ganske spesiell ting å si når vi blant annet skal få se hva som skjer med et menneske når det blir sugd inn i en stor vifte, bitt av ansiktet, delt i to og lignende. Som PCGamesN sin artikkel poengterer er jo Mortal Kombat-utviklerne i Netherrealm også kjente for å faktisk bruke referanser fra virkeligheten når de skaper slike fæle ting, noe som gjorde sitt for at mange av dem sluttet eller tok en lang ferie som følge av mareritt og generelt dårlige følelser etter lanseringen Mortal Kombat 11. Tiden vil vise om The Callisto Protocol vil vekke like sterke følelser hos både spillerne og skaperne.