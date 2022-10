The Callisto Protocol tilbyr 60 bilder i sekundet i Performance Mode

HQ

Gotham Knights har blitt småkontroversielt selv før utgivelsen siden det har blitt avslørt at det kun kjører med 30 bilder i sekundet på konsollene, dette til tross for at Xbox One- og PlayStation 4-versjonene ble ofret før lanseringen for å tillate bedre ytelse.

Kanskje det er derfor den offisielle kontoen for The Callisto Protocol følte for å bekrefte på Twitter at spillet blir utgitt som planlagt 2. desember og at det faktisk har en Performance Mode, eller ytelsesmodus om du vil, som støtter 60 bilder i sekundet. Som forventet har denne nyheten blitt godt mottatt av fansen som venter på det svært lovende skrekkeventyret.