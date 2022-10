The Callisto Protocol-kampanjen er 12-14 timer lang

HQ

Bortsett fra Alien: Isolation er skrekkspill vanligvis ikke så lange eventyr. Det mest interessante kommende spillet i sjangeren er for øyeblikket The Callisto Protocol, men dette spillet vil tilsynelatende også være ganske mye lengre enn et gjennomsnittlig skrekkspill.

I siste nummer av Edge Magazine (via Shinobi602 på Twitter) avsløres det at en gjennomspilling vil ta deg rundt 12-14 timer. Det vil også være forskjellige veier å velge mellom for å øke holdbarheten, og det ser ut til at det faktisk kan være ganske mange av disse ettersom utviklerne sier "Vi vil ikke fortelle dere hvor de er eller hvor mange de er".

Vi kan trygt si at dette ikke akkurat reduserte forventningene våre til The Callisto Protocol, som utgis på PC, PlayStation 5 og Xbox Series 2. desember.