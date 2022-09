The Callisto Protocol-skaper skryter av dårlige arbeidsforhold

HQ

Studioet Striking Distance, ledet av Glen Schofield, har jobbet hardt med det kommende The Callisto Protocol, som til tross for mange forsinkelser er planlagt lansert i desember. Dette har imidlertid store personlige kostnader for teamet bak, hvis ansatte jobber 12-15 timer per dag, 6-7 dager i uken. Det gir en arbeidsuke på mellom 72 og 105 timer, men Schofield så faktisk ut til å forsvare denne praksisen i et innlegg på Twitter, som han raskt slettet etter kritikk.

Men siden dette er internett har flere lagret innlegget, der han skrev:

"I only talk about the game during an event. We r working 6-7 days a week, nobody's forcing us. Exhaustion, tired, Covid but we're working. Bugs, glitches, perf fixes. 1 last pass thru audio. 12-15 hr days.This is gaming. Hard work. Lunch, dinner working. U do it cause ya luv it."

Journalisten Jason Schreier var en av dem som bemerket dette, noe som like etter førte til at Glen Schofield ba om unnskyldning.