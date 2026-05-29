The Cat in the Hat: Rainy Day Mayhem tilbyr familievennlig uforutsigbar moro

Mot slutten av året forventer vi at en splitter ny Katten i hatten-animasjonsfilm kommer på kino, og når en så ikonisk og familievennlig film snart har premiere, er det naturlig at det også kommer et familievennlig videospill basert på den kaotiske katten.

Dr. Seuss Enterprises har gått sammen med Outright Games og utvikleren Causal Brothers for å skape tittelen The Cat in the Hat: Rainy Day Mayhem, som er et partyspill som "inviterer spillerne inn i en verden av lekent kaos og uforutsigbar moro". Det vil kunne spilles enten alene eller med opptil fire venner i lokal action, og spillerne vil kunne tre inn i skoene til Sally, Johnny, Thing 1, Thing 2 og Little Cat A, mens hovedpattedyret, The Cat in the Hat (og den elskede Fish), styrer opplevelsen som kommentatorer.

Spillet kommer til PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S og Nintendo Switch 30. oktober (bare noen få dager før filmens premiere), og vi har blitt fortalt at spillet vil tilby to kjernespillmoduser. Den viktigste vil være Find the Cat, som er en slags fartsfylt gjemselopplevelse, mens den andre er en serie med minispill, som tilbyr totalt 18 aktiviteter å bla gjennom.

I pressemeldingen får vi også vite at spillet i bunn og grunn er bygget med tanke på tilgjengelighet og omspillbarhet, samtidig som det er basert på Dr. Seuss' karakteristiske rim og rampestreker.

