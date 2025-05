The Cave Diver leverer klaustrofobisk, fysikkbasert skrekk

Har du lyst på et virkelig klaustrofobisk eventyr? Da kan det nylig annonserte The Cave Diver være midt i blinken for deg. Det er et fysikkbasert skrekkspill der du inntar rollen som en speleolog som kryper gjennom trange, bekmørke tunneler - der hver bevegelse må planlegges nøye for å unngå å bli sittende fast... og dø.

Inspirasjonen fra QWOP er tydelig: Du kontrollerer hver arm individuelt for å klatre, gripe og dra deg gjennom de kvelende rommene, og hvert mislykkede forsøk etterlater seg rester som en dyster (og merkelig sjarmerende) påminnelse. Spillet skal slippes senere i år, og du kan sjekke ut traileren nedenfor.

Er The Cave Diver noe du tør å prøve?