The Coalition jobber på flere uannonserte prosjekter

HQ

Vi vet allerede at The Coalition virkelig kan grafikk etter det veldig flotte Gears 5, som også ble oppdatert for både Xbox One X og Xbox Series X på en slik måte at det må betraktes som et av de flotteste og best presterende spillene for begge formatene. De hjalp også Epic Games med å lage den helt fantastiske The Matrix Awakens-demoen som ble utgitt i desember.

Dette gjør det til et studio vi er litt ekstra interessert i, og det er derfor veldig godt nytt å få en bekreftelse på at de faktisk har "flere uannonserte prosjekter" på gang. Selv om vi antar at et av dem er Gears 6, og at det også ryktes at de jobber på en ny IP, høres det ut som at det også kan være et tredje og kanskje til og med et fjerde prosjekt på gang.

Dette ble avslørt av Xbox-markedsføringssjefen Aaron Greenberg som har vært på besøk i Latin-Amerika, hvor han også svarte på spørsmål fra fansen. Et av disse handlet om The Coalition og han svarte:

"They are masters at Unreal Engine, they helped Epic Games pull off their demo of "The Matrix". The team right now is working on several unannounced projects."

Siden Gears 5 ble utgitt tilbake i 2019, ville vi ikke bli overrasket over å få en kunngjøring om minst ett av de nye spillene The Coalition jobber med i år.