The Coalition: «Vi har aldri snakket om at * Gears of War: E-Day * skulle komme til PlayStation 5»

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En av de største overraskelsene under Xbox Games Showcase var at Microsoft nå går tilbake til å utvikle eksklusive spill. Både Gears of War: E-Day og Clockwork Revolution ble bekreftet som eksklusive konsolltitler.

Likevel er det sterke indikasjoner på at denne beslutningen ble tatt i all hast, selv om ledere hos Xbox hevdet at beslutningen hadde vært kjent internt i en måned før kunngjøringen. Faktisk, bare én dag etter at Gears of War: E-Day ble presentert, ble det sluppet en trailer som oppførte PlayStation 5 som en av plattformene – og E-Day fikk også aldersgrense for PlayStation 5 samme dag som det ble bekreftet som en Xbox-eksklusiv tittel.

Eurogamer deltok nylig i en spørsmål-og-svar-sesjon spesielt om E-Day og benyttet anledningen til å prøve å få litt klarhet i dette. Det viste seg at The Coalition hevder at det aldri var noen intensjon om å gi ut en PlayStation 5-versjon (til tross for offisielle videoer som nevner den for Sonys konsoll og PEGI-aldersklassifiseringen), og studioets kreative direktør Matt Searcy sier:

«Vel, vi har aldri snakket om at det skulle komme til PS5.»

Han får støtte i dette av studioets merkevaredirektør Nicole Fawcette, som forklarer at «det ble aldri endret.»

Når det er sagt, er det opp til deg å bestemme hvilken side du vil tro på, men alt i alt ser det ut til at det kan være en praktisk talt ferdig PlayStation 5-versjon av spillet som aldri vil se dagens lys.