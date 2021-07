The Coalition viser første bilde fra deres Xbox Series X-baserte Unreal Engine 5-demo

Da Unreal Engine 5 først ble avslørt av Epic Games, så var det i tett samarbeid med Sony, og allerede der fikk vi løftet om ganske markante visuelle oppgraderinger på PlayStation 5. Men Microsofts studioer jobber naturligvis også på Unreal Engine 5-baserte prosjekter, og studioet The Coalition er snart klare for å vise oss hva de kan gjøre med den kraftfulle grafikkmotoren på Xbox Series X.

De skal vise en teknisk demonstrasjon av grafikkmotoren avviklet på en Xbox Series X ved navn Alpha Point ved GDC-messen senere denne uka. Denne er tilsynelatende ikke direkte forbundet til et prosjekt de har under utvikling, men skal snarere bare vise hva studioet kan prestere med konsollens hestekrefter og mulighetene i Unreal Engine 5.

Nå kan du se det første bildet fra Alpha Point nedenfor, som viser noen av de samme detaljene i sten, samt varmt sollys, som vi så i den første Unreal Engine 5-demonstrasjonen Lumen in the Land of Nanite.

Presentasjonen foregår den 20. juli.