The Coma 2: Vicious Sisters kommer til PS4 og Switch om to uker

Utvikleren Devespresso Games og Utgiveren Headup er klare for å utgi det historiedrevne skrekkspillet The Coma 2: Vicious Sisters til PlayStation 4 og Switch den 19. juni etter at det tidligere har vært eksklusivt til PC. En Xbox One-utgivelse er planlagt til et senere tidspunkt, men frem til da kan vi ta en titt på hva PlayStation og Switch-spillere har i vente.

The Coma 2: Vicious Sisters har en unik visuell stil og følger Sehwa High-eleven Mina Park som på ett eller annet vis har blitt låst inne på skolen etter stengetid - men det er noe som ikke helt stemmer. En ondskapsfull skapning er ute etter henne og det er opp til deg å beskytte henne fra ondskapen som lurer rundt hvert eneste hjørne på skolen ved å løse puzzles, forme allianser og utforske områdene mens du unngår fare. Sjekk ut traileren nedenfor.