The Completionist kjøper hvert spill på Wii U- og 3DS-eShop

Nintendo Wii U og 3DS' eShop stenger en uke fra i dag, så det er mange brukere på disse plattformene som er desperat etter å få lastet ned alle spillene de vil ha før de forsvinner for alltid. Få har imidlertid midler til å kjøpe hver eneste tittel i disse butikkene.

Her kommer Jirard "The Completionist" Khalil inn i bildet siden han har kjøpt alle spillene som er tilgjengelige på Wii U- og 3DS-eShop for hele $22,791. Han samlet midlene via sponsing, og vil donere samlingen av spill til Video Game History Foundation som jobber for å bevare videospillhistorien.

I tillegg til de økonomiske kostnadene for Khalil tok spillene en god del plass, med Wii U-titlene som tar hele 1,2 TB med plass mens 3DS-spillene og DLC bare er 267 GB.

Nintendos beslutning om å stenge Wii U- og 3DS-eShop har blitt møtt med en god mengde kontroverser, spesielt med tanke på at dette praktisk talt avslutter Virtual Console, noe som betyr at du bare kan spille retrospill gjennom Switch Online-tjenesten. Men hvis du kjøper et spill i nettbutikken kan du laste det ned på nytt når det passer, og nettfunksjonaliteten for konsollene slutter heller ikke.