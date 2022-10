The Conjuring 4 er offisielt på vei

HQ

Patrick Wilson og Vera Farmigas spøkelsesjegere gjør seg klare til å konfrontere nye demoner, ifølge ny informasjon fra The Hollywood Reporter. Nå har det blitt bekreftet at en fjerde film i The Conjuring-serien er på vei og at produsentparet James og Peter Safran vender tilbake.

Det samme gjelder manusforfatter David Leslie Johnson-McGoldrick, som dermed skriver den fjerde delen av Warren-parets paranormale etterforskning. I tillegg til en ny The Conjuring-film, kan skrekkfans også se frem til The Nun-oppfølgeren, som for tiden spilles inn.