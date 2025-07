The Conjuring: Last Rites lover et siste oppgjør

HQ

Alt godt har en ende, og nå ringer klokkene for Ed og Lorraine Warren, som forbereder seg på et siste, episk oppgjør med mørkets krefter. The Conjuring: Last Rites har premiere på kino den 5. september, og Vera Farmiga og Patrick Wilson gjentar sine ikoniske roller i en historie som utspiller seg i 1986 - denne gangen står de overfor en demonisk kraft som de aldri har møtt før. Et vesen fra fortiden har vendt tilbake for å hjemsøke dem.

Regissør Michael Chaves er tilbake ved roret og lover et anspent og skremmende farvel pakket inn i en herlig retro 1980-tallsestetikk.

The Conjuring: Last Rites Målet er å lukke kapittelet i Warrens-sagaen, men produsentene James Wan og Peter Safran utelukker ikke fremtidige spin-offs, i samme ånd som Annabelle, The Nun eller The Curse of La Llorona. Du kan sjekke ut den splitter nye traileren nedenfor.

Er du klar til å bli med Warrens på en siste tur inn i mørket?