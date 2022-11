The Conjuring-spinoffen The Crooked Man kansellert

HQ

James Wans skrekkfilmunivers har hatt en rekke spinoffs opp gjennom årene. Den onde dukken Annaballe har hatt hele tre egne filmer, og den fæle demonnonnen får snart sin andre film. Men det var også planer om nok en spinoff basert på den andre The Conjuring-filmen, noe som James Wan nå dessverre har bekreftet er kansellert. The Crooked Man som den skulle hete ble annonsert for snart fem år siden, men klarte av ulike årsaker aldri å forlate konseptstadiet. Wan som tok til Instagram for å varsle fansen om nyhetene hadde følgende å si:

"Throwback to my tall friend, the Crooked Man played by the incredible Javier Botet. Javier's movement was almost supernatural, some people knocked the character for being CGI. I filmed him in slowmo and reverse playback — all old-school camera trickery. And no, unfortunately the spin-off movie with this character isn't happening. Outside of my control. But maybe one day."

Selvfølgelig trist for alle The Conjuring-fans, men vi er sikre på at James Wan har flere grusomheter planlagt for fremtiden.