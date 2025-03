The Council og Vampire: The Masquerade - Swansong-utvikleren avslører Cthulhu: The Cosmic Abyss Løs komplekse gåter og ta umulige valg i dette nye narrative eventyret.

HQ Cthulhu: The Cosmic Abyss er det nyeste spillet fra Big Bad Wolf, studioet bak anerkjente narrative suksesser som The Council og Vampire, og ble kunngjort på kveldens Nacon Connect: The Masquerade - Swansong. I Cthulhu: The Cosmic Abyss får du ansvaret for Noah, en agent fra en hemmelig Interpol-avdeling som etterforsker det paranormale, overnaturlige og okkulte. Du drar til dypet av Stillehavet og den eldgamle byen R'lyeh, der Cthulhu sitter fengslet. Mens du motstår de mentale kvalene som et lovecraftiansk vesen så mektig som Cthulhu fører med seg, løser du gåter og tar viktige avgjørelser i spillet. Cthulhu: The Cosmic Abyss er planlagt utgitt i 2026 til PS5, Xbox Series X/S og PC. HQ