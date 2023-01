The Crew Motorfest bekreftet for 2023

De fine folkene på Ivory Tower var ikke akkurat subtile da de ertet avdukingen av et nytt The Crew-spill i går, men det er fortsatt hyggelig å endelig ha alle de offisielle detaljene.

Ubisoft har endelig bekreftet ryktene om at The Crew 3 faktisk heter The Crew Motorfest og at det tar oss til en åpen verden lekeplass inspirert av den hawaiiske øya O'ahu. Dette betyr at vi kan se frem til en veldig fargerik festival der hundrevis av forskjellige biler vil kjøre på bygatene i Honolulu, vakre strender, ashy vulkanskråninger, en frodig regnskog og fjellveier.

Mens ingen av de to nye trailerne viser tegn til fly eller båter, sier Ivory Tower at verden er skapt for å oppleves fra forskjellige synspunkter, så nye typer transport vil trolig bli lagt til i fremtiden.

Kanskje dette er fordi utviklerne ønsker å fokusere på kvalitet fremfor kvantitet, noe som kan være grunnen til at de også har startet et såkalt insiderprogram som gjør det mulig for et utvalg søkere å begynne å spille en tidlig versjon av spillet fra og med i morgen og dele tilbakemeldingene sine med utviklerne. Dette fokuset på å lytte til tilbakemeldinger og fortsette å finpusse spillet vil være viktig etter den virkelige lanseringen på PC, PlayStation, Xbox og Luna senere i år også, ettersom The Crew Motorfest følger Ubisofts formel ved å være en live service-tittel.

Hvordan høres og ser dette ut så langt?

