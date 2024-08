The Crow kommer til Call of Duty

HQ

Med The Crow på kino, nyinnspillingen med Bill Skarsgård i hovedrollen og ikke en nyutgivelse av kultklassikeren med avdøde Brandon Lee, er det ikke akkurat en stor overraskelse å høre at den beryktede filmkarakteren også kommer til å dukke opp i et videospill.

Nei, vi snakker ikke om Fortnite denne gangen, med tanke på den modne tonen i filmen, vil The Crow i stedet dukke opp i Call of Duty (Modern Warfare III og Warzone 2.0) som et kjøpbart skinn som kommer i Season 5 Reloaded som starter i morgen, 21. august.

Operator Bundle vil inneholde Operator Skin og en alternativ variant for den, i tillegg til Wrong Made Right Finishing Move, to våpen blueprints, og noen forskjellige andre godbiter som kan opptjenes gjennom en oppdragslinje der en Calling Card, Loading Screen, Decal, Emblem, og Weapon Charm vil bli tilbudt.

Ta en titt på Operator Skin nedenfor.