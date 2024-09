The Crow-rebooten får digital premiere på fredag

HQ

Den nye versjonen av The Crow har blitt beskrevet som en av årets absolutt dårligste filmer av mange kritikere og kinogjengere, noe som tydelig merkes på billettsalget. The Crow viste seg nemlig å bli en av årets største floppere på kino, en film som tilsynelatende ingen var særlig interessert i å se.

Lionsgate er tydeligvis ikke fornøyd med situasjonen og har (antageligvis) bestemt seg for å slippe filmen litt tidligere enn forventet på digitale plattformer i håp om å tjene inn så mye av de tapte pengene som mulig. I følge JoBlo vil The Crow fra fredag være tilgjengelig på alle større digitale plattformer for rundt 25 dollar.

Vil du gi The Crow en sjanse nå som den blir utgitt digitalt?