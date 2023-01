The Crown of Wu lanserer fysisk utgave med ekstra godbiter

HQ

Studioet Red Mountain presenterte The Crown of Wu i oktober i fjor, og en måned senere hadde vi gleden av å snakke med spillets kreative leder Jose Carlos Montenegro under den forrige BIG-konferansen og å prøve The Crown of Wu selv.

Nå, takket være det spanske programmet PlayStation Talents og utgiveren Meridiem Games, vil tittelen (i tillegg til å bli utgitt på PC, Xbox og Nintendo Switch digitalt) få en spesiell fysisk utgave eksklusiv til PlayStation 5. Den fysiske Legend-utgaven inkluderer et spesialdesignet cover, et sett med postkort og Wus brev til spilleren som introduserer historien og ber om deres hjelp til å hente kronen.

For øyeblikket er det ingen bestemt utgivelsesdato, men både studioet og Meridiem forsikrer oss om at spillet vil bli utgitt før slutten av mars.