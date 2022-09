The Crowns femte sesong har premiere 9. november

HQ

For bare noen uker siden dukket det opp rapporter om at The Crown måtte sette produksjonen av den sjette sesongen på pause på grunn av dronning Elizabeth IIs død. Men nå som sorgperioden er over, er Netflix tilbake med kunngjøringer og nyheter, og nå vet vi nøyaktig når denne dramaserien kommer tilbake til strømmetjenesten.

Den femte sesongen, der Imelda Staunton overtar rollen som dronning Elizabeth II fra Olivia Colman, har premiere 9. november og vil dreie seg om de senere stadiene av den nå avdøde dronningens liv. Her kan vi forvente å se Jonathan Pryce som prins Philip, Dominic West som prins Charles, Elizabeth Debicki som prinsesse Diana og andre som portretterer ikke-kongelige personer.

Traileren til serien er ennå ikke avduket, men det er ingen tvil om at den er på vei med tanke på at premieren på den nye sesongen er rundt seks uker unna.