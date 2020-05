The Culling er tilbake, men med en uventet vri

Spill som Fortnite, Apex Legends og Call of Duty: Warzone har hatt enorm suksess, og det skyldes delvis at spillene er gratis å spille, hvor omsetningen kommer fra salget av mikrotransaksjoner. Et av de originale Battle Royale-spillene, The Culling, vender tilbake til Xbox One støtten for spillet ble avsluttet i fjor, men det vender dog tilbake med en mildt sagt bisarr vri.

Som det fremgår via WCCFTech er spillet verken gratis, og du kan heller ikke betale for hele opplevelsen. I stedet får du én gratisk kamp om dagen, og vinner du kan du spille en gratis kamp til. Du kan også velge å kjøpe adgang til utallige kamper i syv eller 30 dager.

Players can play one free match online each day. Players can play additional matches through the following means:



Winning an online match grants an Online Match Token



Packs of Online Match Tokens can be purchased (3 tokens = $0.99, 10 tokens = $2.99, 20 tokens = $4.99)



Online Passes providing unlimited online play can be purchased for 7 Days ($1.99) or 30 Days ($5.99)



Vi vet ikke helt med denne forretningsmodellen, men Xaviant selv virker optimistiske. Regissør Josh Van Veld sier:

"The Culling is one of the pioneers of the Battle Royale genre and even today it stands alone as a unique up-close-and-personal combat experience. We get messages every day from players who want The Culling to come back and for the last several months we've been working to make that happen. Our new approach focuses on sustainability - we've optimized our systems to keep server costs low and we've shifted our monetization approach to ensure that players will be able to visit the island for years to come. Initially we're focusing on Xbox One with this effort, but we're working to bring back the PC version in the future."