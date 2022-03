The Cuphead Show får ny sesong på Netflix allerede i sommer

HQ

Jeg er en av dem som synes at The Cuphead Show virkelig lever opp til forventningene på Netflix, så det var godt å se at siste episode viste soleklare tegn på at Studio MDHR hadde planer om enda en sesong. Ekstra gledelig er det at denne altså er veldig nærme også.

Utviklerne annonserer at sesong to av The Cuphead Show slippes på Netflix allerede i sommer. En eksakt dato får vi ikke, men bare det vesle vinduet kan jeg lett leve med.