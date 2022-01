The Cuphead Show kommer til Netflix i februar

HQ

Vi har ikke hørt et pip fra Netflix sin Cuphead-baserte serie The Cuphead Show etter forrige sommer sin trailer som avslørte at Wayne Brady blir King Dice. Heldigvis betyr ikke alltid en lang ventetid at noe galt har skjedd.

Nå har vi fått en ny trailer som både viser langt mer av The Cuphead Show og avslører at serien kommer til Netflix den 18. februar. Med både venner og fiender fra spillet er det i alle fall ingen tvil om at Studio MDHR selv hjelper til, så dette kan bli veldig bra.