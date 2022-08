The Cuphead Show virker like bra i sesong 2

HQ

Den neste sesongen av The Cuphead Show er nøyaktig to uker unna, og jeg er langt fra den eneste som er nysgjerrig på om serien kan levere samme gode kvalitet. Heldigvis gir den første traileren fra fortsettelsen meg troa.

For Netflix har nå gitt oss en trailer som viser noen glimt av hva som venter både Cuphead, Mugman og Ms. Chalice i sesong to av The Cuphead Show når gutta må i fengsel en tur, og tonen virker å være like lett og morsom som før.