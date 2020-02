The Dark Pictures: Little Hope får sommerlansering i ny trailer

Da Supermassive Games offentliggjorde The Dark Pictures Anthology-serien sa de at planen var å slippe to skrekkspill i året, men det kan virke som om de vil slite med å holde ord.

Nå har de nemlig offentliggjort en ny trailer som viser øyeblikk hvor streamere og såkalte influencere ble ekstremt skremte av The Dark Pictures - Man of Medan. Mot slutten får vi også se den hemmelige avslutningen i spillet som bekrefter at oppfølgeren, The Dark Pictures - Little Hope, vil lanseres en gang i sommer. Dermed virker det som om de såvidt vil rekke å slippe to spill på tolv måneder siden Man of Medan kom forrige august.

På toppen av det hele har de gitt en kort oppsummering av hva den neste historie vil handle om:

"Fanget og isolert in the forlatte byen Little Hope må fire college-studenter og professoren deres flykte fra de marerittaktige synene som ubarmhjertig forfølger dem gjennom en ugjennomtrengelig tåke. Samtidig som de prøver å finne en måte å unnslippe på må de forstå meningen bak disse hendelsene, roten av denne ondskapen og hvordan det er koblet til dem direkte."