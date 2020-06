The Dark Pictures: Little Hope utsettes til høsten

Du ser på Annonser

Bandai Namco og Supermassive Games har virkelig trappet opp markedsføringen av The Dark Pictures Anthology: Little Hope de siste månedene, og hver gang har de sagt at planen fortsatt var å ha spillet klart i løpet av sommeren. Det er ikke tilfellet lenger.

Utviklerne har lagt ut en melding hvor de skriver at The Dark Pictures Anthology: Little Hope nå har blitt utsatt til "høsten" siden det veldig filmatiske spillet er vanskelig å ferdigstille når Covid-19 gjør sitt for at de ikke kan spille inn scener eller jobbe på samme sted. Dermed får vi bare vente og se hva høsten betyr i dette tilfellet.