The Dark Pictures: Switchback VR forsinket til mars

Husker du da jeg skrev om PlayStation VR2s lanseringsspill i forrige uke, og Sony var veldig forsiktig med å spesifisere deler av rekken var satt til å ankomme innen en måned etter maskinvarens utgivelse? Vel, et av spillene vi trodde ville være klar på dag én kommer nå noen uker senere.

Supermassive Games forteller at The Dark Pictures: Switchback VR blir forsinket fra 22. februar til 16. mars fordi utviklerne trenger litt mer tid for å få gjort litt ekstra finpuss. Ikke en dårlig idé når studioets spill for Sonys originale VR-headset varierer mye i kvalitet. Until Dawn: Rush of Blood er litt bra da, så jeg har troen på at dette vil være bra også.