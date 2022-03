The Dark Pictures: The Devil in Me får Oscar-nominert skuespiller i hovedrollen

HQ

Vi har lenge visst at neste kapittel i Supermassive Games' skrekkantologi The Dark Pictures skal hete The Devil in Me. Men nå har utvikleren også offisielt avslørt hvem som skal spille hovedrollen.

Den æren går til den Oscar-nominerte skuespillerinnen Jessie Buckley, som har fått rollen som Kate Wilder. The Dark Pictures: The Devil in Me handler om en gruppe dokumentarister som blir fanget i en gjengivelse av "Murder Castle" - hotellet der den første amerikanske seriemorderen H.H. Holmes i sin tid myrdet flere av ofrene sine.

Jessie Buckley var nominert til Beste kvinnelige birolle under gårsdagens Oscar-utdeling for sin prestasjon i filmen The Lost Daughter.