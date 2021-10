The Dark Pictures: The Devil in Me handler om verdens første seriemorder

HQ

Som forventer finnes det en teaser for neste del av The Dark Pictures Anthology i The Dark Pictures: House of Ashes, så vi visste allerede at siste del av første sesong heter The Dark Pictures: The Devil in Me. Derimot er teasertraileren ganske hemmelighetsfull hva handlingen angår, så nå har vi fått klargjort et par ting.

Supermassive avslører at The Dark Pictures: The Devil in Me handler om at gruppe dokumentarfilmskapere får en mystisk invitasjon til en kopi av Herman Webster Mudgett, bedre kjent som Dr. Henry Howard Holmes eller H.H. Holmes og betraktet som verdens første seriemorder, sitt "Murder Castle". Vi får også vite at dette skal bli seriens blodigste del hittil, men når den kommer får vi fortsatt ikke vite.